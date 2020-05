Wildunfall bei Gössenheim: Autofahrer kann nicht mehr für Reh bremsen

Am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr befuhr ein 54-jähriger Autofahrer die B 27 von Gössenheim in Richtung Eußenheim. Hierbei überquerte ein Reh die Fahrbahn. Der 54-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Das Reh verstarb. Der Schaden am Ford wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Thujahecke geriet in Gössenheim in Brand

Am Dienstagabend gegen 17.50 Uhr bemerkte ein kleiner Junge, dass in der Ringstraße eine alte Thujahecke in Brand geriet. Das etwa 0,5 Quadratmeter große Feuer konnte schnell durch Nachbarn mittels Feuerlöscher und Gartenschlauch abgelöscht werden. Weder in noch vor der Hecke konnte ein Hinweis zum Ausbruch des Brandes gefunden werden.

palu/Polizei Gemünden