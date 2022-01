Wildunfall bei Gemünden-Aschenroth endet für das Reh tödlich

Ein Reh lief über die Fahrbahn und ist von dem Autofahrer erfasst worden. Dabei wurde das Wild getötet. Am Honda entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Wildunfall

Gemünden. Am Mittwochmorgen, gegen 5 Uhr, ist ein 35-jähriger Autofahrer auf einem Feldweg von Adelsberg in Fahrtrichtung Seifriedsburg gefahren und erwischte dabei ein Reh, das die Weg überqueren wollte. Dabei wurde das Tier getötet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Lkw mit überhöhter Geschwindigkeit

Neuendorf-Gemünden. Am Mittwochmorgen, gegen08.25 Uhr, ist der Fahrer eines Sattelzugs im Ortsbereich von Gemünden zu einer Verkehrskontrolle angehalten worden. Beim Auslesen der Geschwindigkeit wurde festgestellt, dass er zwischen Lohr und Neuendorf bei erlaubten 60 Stundenkilometer mit 90 Stundenkilometer unterwegs war. Da der 37-jährige Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 203 Euro (die zu erwartende Geldbuße) erhoben.

VaPi/Polizei Gemünden