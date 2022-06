Wildunfall bei Gemünden

Die Wildunfall-Zahlen in der Region sind in diesem Jahr überraschenderweise gestiegen. Archiv-Symbolfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Das Reh verendete noch an der Unfallstelle und der Pkw war so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 5000 Euro.

Unfall beim Ausparken

Burgsinn. Ein 47-jähriger Mann fuhr am Donnerstag um 16.15 Uhr auf dem Parkplatz am Marktplatz in Burgsinn rückwärts aus einer Parklücke heraus. Hierbei fuhr er gegen einen Briefkasten der Deutschen Post, der nun schräg steht. Am Briefkasten sei ein Schaden von ca. 1000 Euro entstanden.

Verstoß nach dem Fahrpersonalgesetz

Gemünden. Am Donnerstag um 23.00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Gemünden einen Kleintransporter, der an der Duivenallee einen Altkleidercontainer leerte. Der Fahrer, ein 34-jähriger Mann, war somit gewerblich unterwegs und muss deshalb Aufzeichnungen über seine Lenk- und Ruhezeiten führen. Weil er für diese Woche keine Aufzeichnungen vorlegen konnte, wird nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Fahrpersonalgesetz gegen ihn ermittelt.

vd/Polizei Gemünden