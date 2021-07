Am Dienstag, gegen 23.55 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Burgsinn in Richtung Fellen. Hierbei überquerte ein Reh die Fahrbahn und wurde vom Dacia des 22-Jährigen erfasst und getötet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

dc/Meldung der Polizei Gemünden