Wildunfall bei Fellen

Hierbei sprang ein Reh auf die Straße und wurde von seinem Pkw erfasst und getötet. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Burgsinn. Am Montagabend gegen 18:45 Uhr erfasste ein 21-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2304 ein Reh. Das Wild wurde getötet. Am Pkw Skoda entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Gemünden. Am Samstagabend gegen 18.20 Uhr befuhr eine 19-jährige Autofahrerin die Kreisstraße MSP 11 in Fahrtrichtung Karlsburg. Hierbei querte ein Reh die Straße und wurde von ihrem Pkw Fiat erfasst. Da das vermutlich verletzte Tier in den angrenzenden Wald flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Sachschaden.