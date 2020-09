Wildunfall bei Fellen

Hierbei kreuzte ein Biber die Fahrbahn. Der Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und es kam zur Kollision. Der Biber wurde hierbei getötet. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Aus Unachtsamkeit von der Straße abgekommen

Am Dienstagnachmittag gegen 17:10 Uhr kam ein 29-jähriger Autofahrer zwischen Schönau und Wolfsmünster auf geradem Streckenverlauf von der Fahrbahn ab. Er beschädigte hierbei drei Leitplankenfelder sowie drei Leitpfosten. Am VW Polo entstand Totalschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Straßenlaterne in Langenprozelten touchiert

Am Dienstagnachmittag gegen 16:50 Uhr rangierte ein 23-jähriger Autofahrer in der Würzburger Straße. Hierbei stieß er gegen ein Metallrohr und eine Laterne, wodurch diese verbogen wurde. Am Seat Leon entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der Schaden an der Laterne konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Beim Rückwärtsfahren Auto übersehen

Am Dienstagmorgen gegen 09:55 Uhr wollte eine 58-jährige Opel-Fahrerin aus einer Ausfahrt rückwärts auf die Sachsenheimer Straße ausfahren. Gleichzeitig stand schräg gegenüber der Renault eines 60-jährigen Autofahrers, welcher zum Telefonieren angehalten hatte. Die Opel-Fahrerin übersah den geparkten Renault und stieß beim Rangieren gegen diesen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2.300 Euro.

Geparkten Wagen touchiert

Am Dienstagmorgen, im Zeitraum zwischen 08:00 und 09:00 Uhr parkte eine 40-jährige Autofahrerin ihren schwarzen Pkw Mitsubishi im Hahnweg. Das Fahrzeug war hierbei ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt.

Während ihrer Abwesenheit streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Pkw der Geschädigten. Durch den Anstoß klappte der Fahrerspiegel nach innen und es entstand ein Streifschaden. Der Sachschaden wird auf ca. 100 Euro beziffert.

vd/Polizei Gemünden