Wildunfall bei Aschenroth

Hierbei querte ein Reh die Straße und wurde von ihrem Pkw Subaru erfasst und getötet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro.





Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Aura. Am Mittwochmorgen gegen 06:15 Uhr befuhr die 48-jährige Fahrerin eines Linienbusses die Staatsstraße 2303 von Fellen kommend in Fahrtrichtung Aura. Gleichzeitig fuhr ein 23-Jähriger mit einem Lkw in entgegengesetzter Richtung. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es dann zur Spiegelberührung. Es entstand Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 500,- Euro.