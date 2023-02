Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen bei Burgsinn

Ein Omnibus und zwei Kleinwagen sind am frühen Donnerstagmorgen bei Burgsinn zusammengestoßen. Gegen 05.10 Uhr fuhr der 52-jährige Fahrer eines Omnibusses von Rieneck kommend in Fahrtrichtung Marktplatz Burgsinn. Gleichzeitig wollte ein 28-jähriger Seat-Fahrer von der Fellener Straße kommend in Fahrtrichtung Marktplatz abbiegen. Er hatte hierbei die Vorfahrt zu beachten.

Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Bus und dem Seat. Durch den Aufprall wurde der Pkw Seat zurückgeschoben und prallte mit dem Heck gegen die Front eines nachfolgenden Suzuki. Der Seat wurde hierbei stark beschädigt. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 46-jährige Suzuki-Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 45.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Fahrbahn teilweise gesperrt.

Leitplanke touchiert

Rieneck. Am Mittwoch gegen 18.30 Uhr fuhr eine 18-jährige Opel-Fahrerin von Rieneck in Fahrtrichtung Burgsinn. Als plötzlich die Reifendruckwarnung an ihrem Fahrzeug ertönte, erschrak sie und touchierte die rechte Leitplanke. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke wird auf circa 50 Euro beziffert.

Wildunfall mit Bussard

Gemünden. Am Mittwoch gegen 8.10 Uhr befuhr eine 35-jährige Autofahrerin die Kreisstraße MSP 11. Auf Höhe der Schleuse Harrbach flog ein Bussard gegen ihren Außenspiegel und beschädigte diesen. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Meldungen der Polizei Gemünden

Auto kaputt, Reh noch ganz

Frammersbach. Ein Reh hat am Mittwoch um 07.20 Uhr die Strecke einer 22-Jährigen Autofahrerin auf der B276 zwischen Frammersbach und der bayerischen Landesgrenze gekreuzt und wurden vom Fahrzeug erfasst. Anscheinend unverletzt rannte es in den Wald davon. Am Wagen entstand ein Schaden von circa 250 Euro.

Kleinunfall

Partenstein. In Partenstein wurde am Mittwoch um 17.20 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes eine Straßenlaterne angefahren. Die 34jährige Fahrerin eines VWs stieß beim Rückwärtsfahren an die Laterne. Am VW entstand ein Schaden von circa 500 Euro, der Schaden an der Laterne wird auf circa 250 Euro geschätzt.

Meldungen der Polizei Lohr