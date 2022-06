Wildunfall am Montagmorgen zwischen Wiesenfeld und Steinbach

Im Herbst häufen sich wieder die Wildunfälle - besonders groß ist das Risiko in der Morgen- und in der Abenddämmerung.

Ein Reh querte die Fahrbahn als gerade ein 22-Jähriger mit seinem VW Golf in Richtung Lohr fuhr. Das Reh wurde von Pkw erfasst und getötet. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Wildunfall bei Steinfeld

Steinfeld (Landkreis Main-Spessart). Ein anderer Wildunfall ereignete sich am Sonntag gegen 22.15 Uhr im Wald zwischen Steinfeld, Ortsteil Hausen, und Lohr. Es querte wieder ein Reh die Fahrbahn. Allerdings rannte es in die Seite des Renaults von einem 29-Jährigen. Das Reh flüchtete anschließend in den Wald und war verschwunden. Am Pkw entstand ein deutlicher Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Fahhrad in Bach gefunden

Lohr (Landkreis Main-Spessart). Am Sonntag um 14.45 Uhr wurde der Polizei in Lohr mitgeteilt, dass in der Wöhrde unter der Eisenbahnbrücke ein Fahrrad im Lohrbach liegt. Die Streifenbesatzung zog das Fahrrad aus dem Wasser. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein silber-schwarzes Prophete. Es kommt als Fundsache zum Fundamt der Stadt Lohr

Quelle: Polizei Lohr/lesa