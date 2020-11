Wildunfällein Rieneck und Aura

Rieneck, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr kam es am Ortsausgang Rieneck zu einem Wildunfall, bei dem ein Reh getötet wurde. Das Wild sprang auf Höhe des Friedhofparkplatzes auf die Fahrbahn. Am Mercedes des 56-jährigen Fahrers entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Aura i.Sinngrund, Lkr. Main-Spessart. Bereits in der Nacht zum Donnerstag, gegen 0.55 Uhr, erfasste ein 20-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2303, zwischen der hessischen Bereichsgrenze und Aura, kurz nach der Einmündung nach Deutelbach, ein Wildschwein. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Geldbörse aus Auto gestohlen

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstagvormittag, im Zeitraum von 09:45 bis 11:45 Uhr, parkte ein 75-jähriger Autofahrer seinen Pkw Citroen auf der Straße vor einem Anwesen in der Mühlenstraße.

Sein Geldbeutel lag zu diesem Zeitpunkt von außen sichtbar in der Mittelkonsole geklemmt. Ein bislang unbekannter Täter hat das offenbar realisiert und in der abgestellten Parkzeit den Geldbeutel aus dem unversperrten Pkw entwendet.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden