Wildunfälle in Rieneck und Gräfendorf

Das Tier wurde dabei getötet. Am Pkw Audi A3 entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Am Samstagabend gegen 22:15 Uhr befuhr eine 57-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2303 von Wolfsmünster kommend in Fahrtrichtung Schönau, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Die Frau konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter verständigt. Der Schaden am Pkw VW wird auf ca. 1.500 Euro beziffert.

Autofahrerin hatte in Langenprozelten zu viel Promille

GAm Samstag, kurz vor 18:00 Uhr, wurde in der Frankenstraße eine 52-jährige Autofahrerin zu einer Verkehrskontrolle angehalten.

Aufgrund von Atemalkoholgeruch wurde ein Alkotest durchgeführt. Da dieser einen Wert von 2 Promille ergab, musste sich die Autofahrerin einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ihr Führerschein sichergestellt. Außerdem erhält sie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Gas- und Bremspedal verwechselt

Am Samstagmorgen gegen 11:00 Uhr rangierte ein 81-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw Suzuki in der Kuppenstraße. Dabei verwechselte er das Gas- und Bremspedal. Aufgrund dessen fuhr er rückwärts gegen einen geparkten Pkw VW Golf und schob diesen noch auf einen VW Bus. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro.

Ehemaliges Bahnhofsgebäude in Burgsinn mit Graffiti beschmiert

Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, wurde vermutlich bereits Anfang Mai das ehemalige Bahnhofsgebäude in Burgsinn durch Graffiti beschmiert. Der Schaden an der Hausfassade wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Außenspiegel in Langenprozelten abgefahren

Am Freitagnachmittag parkte ein 35-jähriger Mann seinen Firmen-Lkw Mercedes ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand vor seinem Anwesen in der Langenprozeltener Straße.

Gegen 15:30 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann die Langenprozeltener Straße in Fahrtrichtung Lohr. Aufgrund von Gegenverkehr fuhr er zu knapp am geparkten Mercedes Kleintransporter vorbei und touchierte dessen Außenspiegel, welcher hierdurch abgerissen wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro.

Fahrrad in Schaippach entwendet

In der Nacht zum Freitag, im Zeitraum von 01:00 bis 08:00 Uhr, wurde ein auf dem Gelände des SOS-Kinderdorfes abgestelltes Mountainbike entwendet. Der Wert des Diebesgutes beträgt ca. 400 Euro.

Beschreibung des Rades: Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Ghost, Farbe schwarz/grün. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Verkehrsunfall mit Sachschaden in Aschenroth

Am Sonntagmittag gegen 12:15 Uhr befuhr ein 31-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw Ford die Ortsdurchgangsstraße in Fahrtrichtung Hammelburg.

Zeitgleich wollte ein 33-jähriger Autofahrer aus Richtung Neutzenbrunn kommend nach links auf die Hauptstraße einbiegen. Er hatte hierzu die Vorfahrt zu beachten. Da in diesem Moment jedoch eine größere Radfahrergruppe nach rechts Richtung Seifriedsburg abbog, übersah er aufgrund der Sichtbehinderung den Ford-Fahrer und es kam im Einmündungsbereich zu einem leichten Anstoß. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2.500,- Euro.

Hundeleine brachte Radfahrer in Burgsinn zu Fall

Am Sonntagvormittag gegen 10:30 Uhr, ging ein 80-jähriger Rentner mit seinem Hund im Bereich „Grauer Winkel“ spazieren. Dort verläuft leicht abschüssig ein geteerter Weg. Der Rentner unterhielt sich mit einem weiteren Rentner, während sein Hund angeleint war.

Plötzlich sprang der Spitz jedoch auf und rannte über die Straße, weil er auf der gegenüberliegenden Straßenseite Schafe entdeckt hatte. Hierbei spannte sich die Leine.

Ein 53-jähriger Radfahrer konnte nicht mehr bremsen, seine Pedale verfingen sich in der Leine. Der Radfahrer überschlug sich und stürzte. Er zog sich hierbei Kopf- und Rückenverletzungen zu. Seine hinter ihm befindliche Ehefrau kam ebenfalls von der Fahrbahn ab und stürzte. Sie brach sich das Handgelenk. An den Fahrrädern entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro.