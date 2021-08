Wildunfälle  in Neuhütten und Waldzell

Am Freitagmorgen um 5.40 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2317 zwischen Neuhütten und Wiesthal zu einem Wildunfall. Das Reh überlebte den Zusammenstoß und rannte weiter. Am Fahrzeug, einem Golf, entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Ein weiteres Reh überlebte den Zusammenstoß mit einem Audi nicht. Die Fahrzeuglenkerin war auf der Kreisstraße MSP 12 von Waldzell in Richtung Ansbach unterwegs,als das Reh die Fahrbahn querte. Ein Sachschaden am Fahrzeug entstand nach der ersten Überprüfung nicht.

Rasenschnitt im Wald entsorgt

Partenstein. Am Freitagnachmittag ging die Mitteilung über eine unerlaubte Abfallentsorgung bei der Polizeiinspektion Lohr ein. Ein Mann aus dem Landkreis Main-Spessart entledigte sich seines Grünabfalls neben einem Feldweg angrenzend an die Staatstaße 2317 von Partenstein in Richtung Krommenthal. Eine Überprüfung ergab, dass es sich bei der Örtlichkeit an den Bahngleisen offensichtlich um einen beliebten Müllentsorgungsplatz handelt. Die Abfälle vor Ort reichen von Rasenschnitt, Baumschnitt bis hin zu Konservendosen.

Gegen den mitgeteilten Entsorger des Rasenschnitts wird nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz ermittelt. Eine Reinigung der Örtlichkeit wird veranlasst.

Polizei Lohr/mm