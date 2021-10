Wildunfälle in Karsbach und Burgsinn

Während der Vollbremsung rannte ein Wildschwein gegen den Radkasten ihres Pkw Ford. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Am Mittwochmorgen gegen 06:00 Uhr befuhr ein 54-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Burgsinn in Fahrtrichtung Rieneck. Hierbei querte ein Reh die Fahrbahn und wurde vom Pkw Dacia des 54-Jährigen erfasst. Da das vermutlich verletzte Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Gefährlich überholt - Polizei sucht Zeugen

Burgsinn / Mittelsinn. Am Dienstag gegen 17:45 Uhr befuhr ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer die Staatsstraße 2304 von Burgsinn kommend in Fahrtrichtung Mittelsinn. In der Nähe des Schützenhauses, in einer unübersichtlichen Kurve, kam ihm ein dunkler Pkw auf seinem Fahrstreifen entgegen. Dieser Pkw war gerade dabei, einen Lkw zu überholen und befand sich mittig neben dem Lkw. Der Mercedes-Fahrer konnte einen Frontalzusammenstoß nur vermeiden, indem er nach rechts in die Böschung auswich und stark abbremste. Hierbei touchierte er mit dem rechten Außenspiegel seines Fahrzeugs allerdings einen Leitpfosten.

Der Geschädigte hielt daraufhin sofort an und fuhr auch nochmals die Fahrtstrecke zurück. Vom Überholer bzw. dem Lkw fehlte jedoch jede Spur.

Wer hat den Vorfall beobachtet bzw. kann Angaben zu dem dunklen Pkw machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Beim Rangieren geparkten Pkw touchiert

Gemünden. Am Dienstag gegen 14:30 Uhr rangierte der 36-jährige Fahrer eines Sprinters (Taxi) in der Frankfurter Straße. Hierbei stieß er aus Unachtsamkeit gegen einen hinter ihm stehenden Pkw Daimler-Benz. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Am Taxi entstand kein Schaden.

vd/Polizei Gemünden