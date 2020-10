Wildunfälle in Gössenheim

Der 28-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und überfuhr die ganze Rotte, wobei alle Tiere verstarben. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.500 Euro.

Am Donnerstagabend gegen 22:40 Uhr befuhr eine 26-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2304. Zwischen Mittelsinn und Burgsinn erfasste sie ebenfalls ein die Straße querendes Wildschwein, welches bei dem Anstoß getötet wurde. Am BMW entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Schaltkasten umgefahren

Am Donnerstagnachmittag stand der 53-jährige Fahrer eines Lkw mit Anhänger in der Adolphsbühlstraße und wollte rückwärts in der Wernleite wenden. Hierbei stieß er mit dem Anhänger gegen einen Schaltkasten und drückte dessen Gehäuse um. Der Schaden am Schaltkasten wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

vd/Polizei Gemünden