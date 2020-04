Wildunfälle in Gemünden und Rieneck

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart Am Freitagmorgen gegen6.15 Uhr erfasste eine 32-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße 2303 auf Höhe des Heldenfriedhofes einen Fuchs, welcher die Straße queren wollte. Der Sachschaden am Renault wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Rieneck, Lkr. Main-Spessart In der Nacht zum Sonntag befuhr ein 52-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Burgsinn kommend in Fahrtrichtung Rieneck. Dabei kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, wobei das Reh verstarb. Am BMW entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden