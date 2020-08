Wildunfälle in Burgsinn und Karsbach

Das Reh wurde vom Pkw frontal erfasst und getötet. Am Pkw entstand im linken Frontbereich Schaden.

Einen Graureiher erfasste am Samstag gegen 21.15 Uhr eine 50-jährige Autofahrerin, als sie auf der B27 von Hessdorf in Richtung Gemünden fuhr. Hierbei entstand am Pkw ein Schaden an den Scheinwerfern. Der Graureiher überlebte den Zusammenstoß nicht.

Am Sonntag geriet eine 19-jährige Autofahrerin auf der ihr unbekannten Staatsstraße 2303 zwischen Fellen und Aura in das rechte Bankett. Danach fuhr sie gegen die rechte Böschung neben der Fahrbahn. Ihr Wagen kam dann schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen und es sind Betriebsstoffe ausgetreten. Die Feuerwehr Aura wurde zur Beseitigung der Betriebsstoffe alarmiert. Am Auto entstand ein geschätzter Schaden von ca. 1500.- Euro, die Fahrerin blieb unverletzt.

vd/Polizei Gemünden