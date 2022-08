Wildunfälle im Raum Gemünden

Am Donnerstag gegen 22:10 Uhr erfasste ein 51-jähriger Autofahrer zwischen dem Kreisverkehr in Gemünden und dem ehemaligen Zollhaus ein Reh, welches die Fahrbahn kreuzte. Da das vermutlich verletzte Tier in den Wald flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro.

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart Am Donnerstag gegen 19:30 Uhr erfasste ein 50-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2303, zwischen Burgsinn und Fellen, ein Reh. Das Wild wurde hierbei getötet. Am Pkw BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

dc/Polizei Gemünden