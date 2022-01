Wildunfälle bei Gemünden

Die Wildunfall-Zahlen in der Region sind in diesem Jahr überraschenderweise gestiegen. Archiv-Symbolfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Am Donnerstagmorgen gegen 04:50 Uhr befuhr ein 40-jähriger Autofahrer die B 26 in Richtung Langenprozelten.

Hierbei kreuzte ein Waschbär die Fahrbahn und wurde vom Pkw Skoda des 40-Jährigen erfasst. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter verständigt. Am Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Schaden.

Am Mittwochmorgen gegen 07:10 Uhr fuhr ein 52-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2434 von der Hainbuche kommend in Richtung Aschenroth. Dabei erfasste er einen Dachs, welcher die Fahrbahn querte. Das Wild wurde hierbei getötet. Am Pkw Honda entstand Sachschaden in Höhe von etwa 750 Euro.

Mülltonne brannte aus

Rieneck. Am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr geriet im Karl-Keßler-Weg eine Restmülltonne in Brand. Die Eigentümerin hatte kurz zuvor einen Eimer mit vermeintlich abgekühlter Asche in die Restmülltonne geschüttet und die Tonne dann auf dem Gehweg vor dem Haus abgestellt.

Die Feuerwehr Rieneck löschte die Tonne ab.