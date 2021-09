Wildunfälle bei Gemünden

Hierbei querte ein Reh die Straße und wurde von seinem VW erfasst und getötet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Gegen 2330 Uhr befuhr ein 72-jähriger Autofahrer am Sonntagabend die Kreisstraße MSP 11 von Gemünden kommend in Richtung Hofstetten. Hierbei erfasste er ein die Fahrbahn querendes Reh. Da das Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter verständigt. Am Mitsubishi entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Auffahrunfall

Burgsinn. Am Montagmorgen gegen 6.20 Uhr wollte eine 58-jährige Autofahrerin von der Fellener Straße kommend Richtung Rienecker Straße einbiegen. An der Einmündung musste sie verkehrsbedingt anhalten.

Ein nachfolgender, 26-jähriger Autofahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. An beiden BMW entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 2.000,- Euro.

mkl/Polizei Gemünden