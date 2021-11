Wildtier ausgewichen - 6000 Euro Schaden verursacht

Eine 54-jährige Skoda-Fahrerin wurde am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr in der Horchstraße durch ein kreuzendes Wildtier überrascht. Um dem Tier auszuweichen, lenkte die Dame nach links und überfuhr dabei eine Verkehrsinsel samt Verkehrszeichen. Am Pkw rissen dadurch Kühler und Ölwanne auf. Die Feuerwehr Aschaffenburg war zum Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe im Einsatz. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 6.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg nahm im Verlauf des Donnerstags sechs weitere Wildunfälle zu Protokoll.

Sattelzug beschädigt geparktes Auto

Nilkheim. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Donnerstag gegen 17:20 Uhr einen Sattelzug, welcher im Magnolienweg entgegen der Einbahnstraße fuhr. Hierbei stieß der Sattelzug gegen einen parkenden Mercedes, wodurch ein offensichtlicher Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursacht wurde. Der Fahrer des Sattelzuges fuhr ohne anzuhalten weiter. Der Zeuge konnte sich das Kennzeichen des Unfallverursachers merken. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt nun wegen Unfallflucht.

Unbekannter Täter schlägt Autospiegel ein

Damm. Zwischen Mittwoch, 20 Uhr und Donnerstag 8 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter den linken Seitenspiegel eines VWs in der Ottostraße. In der Theresienstraße wiederum wurde der rechte Seitenspiegel eines Suzuki eingeschlagen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich in beiden Fällen um denselben Vandalen handelt.

Personen, welche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 zu melden.

vd/Polizei Aschaffenburg