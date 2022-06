Wildschweinrotte in Niedernberg überfahren

Ein Wildunfall ist am Dienstag Abend von der Kreisstraße K MIL 38 gemeldet worden. Ein Großwallstädter war hier zwischen Niedernberg und Großwallstadt in FR Großwallstadt unterwegs, als von links aus dem Feld eine Rotte Wildschweine kreuzte.

Der Seat Leon des Großwallstädters erfasste die führende Bache mitsamt ihren 11 Frischlingen. Bei der Kollision wurden alle Tiere getötet, an dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der zuständige Jagdpächter war vor Ort.

Vorfahrt missachtet - Unfall in Eschau

Eschau, St 2308 In der Quelle Am Dienstag Vormittag, gegen 09:45 Uhr, ist eine Eschauerin mit ihrem Citroen beim Einbiegen in die Staatstraße 2308 verunfallt. Die Eschauerin war von In der Quelle kommend nach links in die Staatstraße eingebogen. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigt von rechts kommenden Lastwagen und stieß mit diesem im Einmündungsbereich zusammen.

Der Citroen krachte ins Heck des Auslegers des Lastwagens und wurde hierbei erheblich beschädigt. Insgesamt dürfte der angerichtete Sachschaden ca. 5000 Euro betragen.

dc/Polizei Obernburg