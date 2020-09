Wildparcours Collenberg: Bogenschütze schwer verletzt

Er wurde hierbei schwerer an den Beinen verletzt und mittels Hubschrauber ins Klinikum geflogen.





Betrunken am Steuer in Bürgstadt

Bürgstadt. Gegen Mitternacht konnte im Bereich des Stadtwegs ein 42-jähriger Auto-Fahrer, welcher deutlich Schlangenlinien unterwegs war, einer Kontrolle unterzogen werden. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 0,92mg/l, weshalb die Weiterfahrt unterbunden und der Führerschein sichergestellt wurde. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund der Trunkenheit im Verkehr.

Zitronenbaum geklaut



Dorfprozelten. In der Zeit vom 13. bis 14. September wurde in der Ringstraße ein Zitronenbaum samt Topf aus einem Garten entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Miltenberg unter 09371-9450 zu melden.

Touran in Laudenbach eingedellt



Laudenbach. Am gestrigen Nachmittag wurde die Fahrertüre eines in der Weinbergstraße abgestellten weißen VW Touran eingedellt. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Miltenberg unter 09371-9450 zu melden.

Fahrertür am T-Roc in Großheubach zerkratzt

Großheubach. Am gestrigen Abend wurde die Fahrertüre eines Bei der Ruhmauer abgestellten schwarzen PKW VW T-Roc verkratzt. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000€. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Miltenberg unter 09371-9450 zu melden.