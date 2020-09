Wilderer im Revier Bürgstadt/Eichenbühl

Am Abend des 09.09.2020 wurde der Polizeiinspektion Miltenberg mitgeteilt, dass in der Zeit von Dienstag, den 08.09.2020, 18:00 Uhr bis Mittwoch, den 09.09.2020, 09:00 Uhr ein bisher unbekannter Täter eine Wildsau erlegt hat. Winzer fanden das etwa. 70 Kilogramm schwere Tier in den Weinbergen entlang des Radweges zwischen Bürgstadt und Eichenbühl. Die berechtigten Jagdpächter hatten das Tier definitiv nicht geschossen. Bereits seit Längerem bestünde der Verdacht, dass ein Wilderer im dortigen Bereich sein Unwesen treibe.

Es wurden immer wieder Schüsse gehört, die keinem berechtigten Jagdpächter zugeordnet werden konnten. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Miltenberg (Tel-Nr. 09371/945-0) erbeten.

Maskenpflicht im Supermarkt missachtet - Anzeige erstattet

Großheubach. Am Freitag, den 11.09.2020 ging ein 44jähriger Großheubacher in einem Supermarkt einkaufen. Dabei trug er den vorgeschriebenen Mund- Nasen- Schutz nicht. Als er an der Kasse von der Kassiererin aufgefordert wurde, den Mund- Nasen- Schutz aufzuziehen, reagierte er gereizt und verweigerte dies. Auch weigerte er sich, den Markt zu verlassen. Daraufhin wurde die Polizei informiert. Die eingesetzte Streifenbesatzung traf den Mann vor Ort nicht mehr an. Auf Grund von Hinweisen konnte aber der Wohnort und somit auch der Mann ermittelt werden. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen des Verdachts eines Vergehens des Hausfriedensbruchs und einer Ordnungswidrigkeit gem. dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht in Miltenberg

Miltenberg. Am Donnerstag, den 10.09.2020 stand ein Pkw der Marke Hyundai in der Zeit von 09:00 bis 19:00 Uhr auf dem Parkplatz bei den Zwillingstorbögen. Als die 25jährige Besitzerin zu ihrem Pkw zurück kam, stellte sie eine Delle an der Beifahrertür fest. Es wird davon ausgegangen, dass der bisher unbekannte Täter beim Aus- oder Einsteigen seine Tür gegen die des Hyundais stieß. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Miltenberg (Tel-Nr. 09371/945-0) erbeten.

Vorfahrt missachtet - Motorradfahrer und Sozia leicht verletzt

Miltenberg. Eine 58jährige VW- Fahrerin befuhr am 11.09.2020 um 17:00 Uhr die Mainzer Straße aus Fahrtrichtung Aschaffenburg kommend. Sie bog nach links ab, um in den Parkplatz des Edeka- Marktes einzufahren. Dabei übersah sie den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten 41jährigen Fahrer eines Motorrades mit Beiwagen. Im Beiwagen saß seine 43jährige Begleiterin. Trotz Vollbremsung konnte der Motorradfahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Sowohl der Motoradfahrer als auch seine Sozia wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 6500 Euro.

Fahrt unter Drogeneinfluss durch Breitendiel

Breitendiel/B469. Bei einer Verkehrskontrolle am 11.09.2020, gegen 19:30 Uhr, entlang der B469 auf Höhe Breitendiel stellten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Miltenberg bei einem 23jährigen Skoda- Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Auch ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht. Auf Grund dessen wurde die Weiterfahrt unterbunden und der 23jährige zur Durchführung einer Blutentnahme zur Dienststelle gebracht. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Polizeibeamte finden Drogen und Testosteron bei Wohnungsdurchsuchung in Breitendiel

Breitendiel. Im Zuge anderweitiger Ermittlungen wurde am 11.09.2020, gegen 09:55 Uhr die Wohnung eines 27-jährigen Mannes aufgesucht. Bereits beim Öffnen der Wohnungstür schlug den Beamten starker Marihuanageruch entgegen. Auf Grund dessen betraten sie die Wohnung und wurden auch fündig. Sie fanden mehrere Gramm Marihuana, einen vorbereiteten Joint und auch Testosteron. Gegen den 27-Jährigen wurde nun ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

