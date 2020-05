Wiesthal: Päckchen vor der Haustür entwendet

Am Donnerstagnachmittag erstattete eine Dame bei der Polizei Lohr Anzeige gegen Unbekannt wegen Diebstahls eines Päckchens. Im Päckchen, welches zuvor nachweislich vom Lieferanten an ihrer Wohnung in die Wiesthaler Straße geliefert wurde, befand sich ein silberfarbener Bluetooth Lautsprecher der Marke „Bose“ im Wert von 213,00 Euro. Der Diebstahl fand in der Zeit von 12.42 Uhr und 13.00 Uhr statt. In diesem Zeitraum lag das Päckchen unbeobachtet vor dem Anwesen der Geschädigten. Wer in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen in der Wiesthaler Straße wahrgenommen hat, wird darum gebeten sich bei der PI Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410 zu melden.

Pkw machte sich selbständig

Rechtenbach. Am Donnerstagnachmittag machte sich ein in einer Hofeinfahrt in der Hauptstraße geparkter Ford Transit selbstständig und rollte rückwärts gegen einen in einem Carport geparkten VW-Golf. Der Ford- Fahrer hatte vergessen die Handbremse anzuziehen. An beiden Fahrzeugen entstand Sach schaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

Fahrzeug beschädigt

Lohr-Waldzell, Gemünden. In der Zeit vom 20. bis 29. April wurde ein weißer VW-Bus T5 von einem unbekanntem Fahrzeug angefahren und beschädigt. Am VW-Bus entstand eine Delle im rechten hinteren Radkasten. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Der Geschädigte konnte allerdings keine genaue Unfallzeit und Unfallörtlichkeit nennen. Im angegebenen Unfall-Zeitraum parkte der Geschädigte seinen Pkw zu Einkaufszwecken auch bei verschiedenen Verbrauchermärkten in Lohr und Gemünden. Wer hierzu Hinweise geben kann, wird darum gebeten sich bei der PI Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410 zu melden.

Polizei Lohr