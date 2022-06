Wiesenfeld: Zusammenprall im Gegenverkehr - 11.000 Euro Schaden

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

Radfahrer mit Auto zusammengestoßen

Retzbach. Am Dienstvormittag ist ein 55-jähriger Rennraderfahrer mit einem Auto zusammengestoßen. Die 74-jährige Autofahrerin musste nach einem Überholmanöver plötzlich bremsen, da ein anderes Auto am Straßenrand stand. Der Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Auto zusammen. Er stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Weiterhin entstand Gesamtschaden in Höhe von etwa 1.300 Euro.

Polizei Karlstadt/joma