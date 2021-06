Wiesen: Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Reh leicht verletzt

Der 54-Jährige fuhr gegen 10:45 Uhr auf der Staatsstraße 2305 in Richtung Wiesen. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden durch die freiwillige Feuerwehr Wiesen gebunden.

Wildunfall ohne Personenschaden

Schöllkrippen. Am Donnerstagabend gegen 23:35 Uhr fuhr ein 18 Jähriger mit seinem 3er BMW auf der Kreisstraße AB 19 von Vormwald in Richtung Jakobsthal als ein Reh die Fahrbahn querte. Der 18 Jährige konnte zwar durch ein Ausweichen nach links den Zusammenstoß verhindern, fuhr jedoch in den Hang. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Der Pkw musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden, da dieser nicht mehr fahrbereit war.