Wiesen: Auto kracht mit Wildschwein zusammen

Ein 35-jähriger Frammersbacher fuhr am Mittwoch gegen 21.40 Uhr auf der Staatsstraße 2305 von Wiesen kommend Richtung Frammersbach. Kurz nach dem Ortsausgang überquerte ein Wildschwein die Fahrbahn und der Frammersbacher konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000.- Euro. Das Wildschwein starb noch an der Unfallstelle.

Ein 60-jähriger Freigerichter fuhr am Mittwoch gegen 12.05 Uhr mit seinem Scania Laster auf der Staatsstraße 2305 von Kleinkahl Richtung Schöllkrippen. Hierbei kam er in das Bankett und touchierte einen Leitpfosten. Die Unfallaufnahme konnte sofort erfolgen, da direkt hinter dem Laster ein Streifenwagen der Polizeiinspektion Alzenau fuhr. Der Schaden an Laster und Leitpfosten ist gering und beträgt nur wenige hundert Euro.

Beim Ausparken Auto in Alzenau geschrammt

Eine 21-jährige Alzenauerin schrammte am Mittwoch gegen 15.45 Uhr beim Ausparken mit ihrer Mercedes A-Klasse den links neben ihr stehenden Mercedes A-Klasse einer 81-jährigen Hanauerin. An beiden Autos entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von etwa 500.- Euro.

stru/Polizei Alzenau