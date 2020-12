Wieder zwei Unfallfluchten in Lohr

Nach Spiegelberührung in Lohr geflüchtet

Lohr a.Main, Lkr. Main-Spessart: Am Dienstagabend, gegen 20:21 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Verkehrsteilnehmer aus dem Raum Main-Spessart mit seinem Pkw Peugeot in Silber die Bundesstraße B276 von Partenstein kommen in Fahrtrichtung Lohr a.Main. Auf Höhe der Kläranlage kam es zu einer Spiegelberührung mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. An Peugeot wurde der linke Seitenspiegel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Der Unfallgegner entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallörtlichkeit.

Gegen den unbekannten Pkw-Fahrer wird nun wegen Fahrerflucht ermittelt.

Die Polizei Lohr a. Main sucht diesbezüglich nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 09352/87410.

Verkehrszeichen in Lohr beschädigt

Lohr a.Main, Lkr. Main-Spessart: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde auf der B26, auf Höhe des Autohaus Fuchs, ein Verkehrszeichen in Fahrtrichtung Rechtenbach beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen 02:30 Uhr und 03:30 Uhr. Der Sachschaden am Verkehrszeichen liegt bei ca. 250 Euro.

Der Unfallverursacher ist bislang unbekannt.

