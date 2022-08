Wie junge Feuerwehrleute zwei Schwerverletzten in Goldbach das Leben retteten

Verkehrsunfall in Goldbach. Mona Reising, Tobias Noll, Antonia Oestreich, Dennis Reising und Sophia Staab retteten zwei Schwerverletzte aus dem brennenden Auto.

Wie die Polizei mitteilt, ist ein 25 Jahre alter Mann gegen 1.40 Uhr mit seinem Mercedes und einer gleichaltrigen Beifahrerin auf der Hauptstraße in Richtung Unterafferbach unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge kommt der Mann in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Mercedes überschlägt sich, prallt gegen mehrere Bäume und fängt Feuer.

Ein Anwohner hört das Auto mit hoher Geschwindigkeit an seinem Haus vorbeifahren und kurz darauf einen lauten Knall. Er wählt den Notruf.

Wir wussten sofort: Da muss etwas passiert sein

Auch Dennis Reising, ein 19 Jahre alter Feuerwehrmann, der als Betreuer auf einem Jugendzeltlager auf dem Gelände des MSC in Goldbach war, hört den Knall. Er verständigt einige Kameraden und sie fahren mit einem Auto gemeinsam in Richtung des Knalls. »Wir wussten sofort: Da muss etwas passiert sein«, erzählt seine 20 Jahre alte Kameradin Antonia Oestreich.

Als sie ankommen, sehen sie das Auto, das auf dem Dach in einem Straßengraben liegt. Der Motor neben dem Fahrzeug, als ob er ausgebaut worden wäre. Der Motorraum brennt bereits. Reising, Oestreich und Tobias Noll – alle von der Feuerwehr Hofstädten – springen den Hang hinunter, während Mona Reising und Sophia Staab einen Notruf absetzen.

Aus Gurten rausfädeln und den Hang hochschleifen

Als »gruselige Situation« beschreibt Oestreich den Moment. »Wir wussten nicht, was wir finden, wenn wir die Tür aufmachen.« In dem Wrack sitzen die beiden schwer verletzten 25-Jährigen. Das Trio fädelt die schwer verletzte junge Frau aus ihrem Gurt und bringt sie unter großen Schmerzen den Hang hoch zur Straße, erzählt Dennis Reising. Mona Reising und Sophia Staab, die auf der Straße geblieben waren, kümmern sich um die Verletzte, während das Trio zur Fahrerseite eilt. Einer von ihnen krabbelt hinein, um den Gurt des Fahrers zu lösen. Doch der Mann kann sich Reising zufolge nicht richtig bewegen. »Dann haben wir ihn einfach an den Füßen gepackt und rausgezogen«, ergänzt Noll.

Die wären verbrannt

Die fünf Ersthelfer versorgen die beiden Verletzten und kümmern sich um sie bis alarmierte Einsatzkräfte etwa zehn Minuten später eintreffen. Das Wrack steht inzwischen in Vollbrand. Die hinzugekommenen Kräfte der Feuerwehr löschen das Auto sowie den Wald, auf den die Flammen übergegriffen haben. Der Rettungsdienst bringt die beiden Verletzten in Krankenhäuser, unter anderem mit einem Hubschrauber.

»Die wären verbrannt«, ist sich Noll sicher. Auch Kreisbrandrat Frank Wissel glaubt, dass seine Nachwuchskräfte in dieser Nacht vermutlich zwei Leben gerettet haben. »Ich bin wirklich stolz. Das ist schon etwas, was in Deutschland nicht jeden Tag vorkommt.«

Würdigung geplant, aber erst Erlebtes verarbeiten

Eine entsprechende Würdigung werde es auf jeden Fall geben. Aber zunächst gehe es darum, dass die fünf Ersthelfer seelischen Beistand bekommen und das Erlebte verarbeiten, so Wissel weiter. Wie aufgewühlt die Lebensretter sind, zeigt sich auch einige Stunden nach dem Unfall. Reising war zwar bereits bei Bränden dabei, hat einen solchen Unfall aber noch nicht erlebt. »Ich glaube, das müssen wir erstmal verarbeiten.«

Dass dies etwas anderes ist als normale Feuerwehreinsätze, wird auch bei Noll deutlich. Der 28-Jährige sagt: »Bei einem Einsatz hat man die Alarmierung und die Anfahrt, da kann man sich darauf vorbereiten. Aber da,... und ohne Schutzausrüstung...«

Auto überschlägt sich bei Goldbach und fängt Feuer

Es sei am Tag danach »noch schwer für mich«, sagt Antonia Oestreich sichtlich angefasst, »weil das der erste Einsatz mit Schwerverletzten war«. Aber: »Ich bin echt stolz, in der Feuerwehr zu sein.« Später wird bekannt: Polizisten bemerken bei dem 25-jährigen Fahrer Alkoholgeruch. Er muss Blut für eine Untersuchung abgeben. Ein Sachverständiger soll nun den genauen Unfallhergang klären. Der Schaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.