Wie die Polizei einer Rollstuhlfahrerin am Alzenauer Hahnenkamm half

Sie scho­ben ei­ne Frau im Elek­tr­o­roll­stuhl meh­re­re Ki­lo­me­ter über stei­le und mat­schi­ge We­ge - und er­wie­sen sich ein­mal mehr als Freund und Hel­fer. Gegen 14.20 Uhr erreichte ein Notruf die Polizei: Im Bereich des Hahnenkamms war der elektrische Rollstuhl einer querschnittsgelähmten Frau mit einem technischen Defekt liegengeblieben. Den Standort der Hilfesuchenden herauszufinden, war das kleinste Problem, das gelang durch die Ortung ihres Handys. Eine Streife fuhr dorthin und sah das viel gravierendere Problem: Der Rollstuhl war über 200 Kilo schwer. Aus medizinischen Gründen konnte die Frau nicht aus dem Gefährt gehoben werden, die Feuerwehr war in einem anderen Rettungseinsatz, heißt es im Polizeibericht.

Also übernahmen die Beamten den »Schubdienst«. Freilich nicht im wörtlichen Sinn, denn so wird der Transport von Häftlingen von einem Gefängnis zum anderen bezeichnet. In diesem Fall ging es lediglich zum Auto der Frau, das am Waldrand stand.

Katrin Filthaus