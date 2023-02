WhatsApp-Betrug: Faulbacherin überweist 2500 Euro

Sie schrieben einer 60-Jährigen eine Nachricht, gaben sich darin als deren Angehöriger aus und täuschten eine finanzielle Notlage vor. Die Täter erbeuteten auf diese Weise rund 2500 Euro. Die Polizei ermittelt und warnt vor der dreisten Masche, die sich mit einiger Vorsicht relativ leicht durchschauen lässt.

Am Mittwoch meldete sich ein Betrüger bei der Geschädigten über WhatsApp mit einer dem Opfer nicht bekannten Nummer. Er gab sich als Angehöriger der Frau aus und schilderte, dringend eine Rechnung bezahlen zu müssen. Im Glauben, ihrem Kind zu helfen, überwies die 60-Jährige knapp 2500 Euro.

Wie funktioniert die Betrugsmasche via WhatsApp?

Bei entsprechenden Betrugsfällen erhalten potenzielle Betrugsopfer eine WhatsApp-Nachricht von einer ihnen unbekannten Nummer. In der Nachricht schreiben die Täter dann beispielsweise: "Hallo Oma, mein Handy ist kaputt und das ist meine neue Nummer." Sobald das Opfer auf die Nachricht reagiert wird analog dem bekannten „Enkeltrick“ per Telefon eine Notlage vorgetäuscht und erklärt, es müsste dringend ein Geldbetrag auf ein Bankkonto überwiesen werden. Meist werden hier mehrere tausend Euro gefordert.

Im weiteren Nachrichtenverlauf wird die Geldforderung darüber begründet, dass ja das eigene Handy kaputt sei und deswegen keine Online-Überweisungen getätigt werden könnten. Es stünde aber eine dringende Rechnung aus, die unbedingt und dringend beglichen werden müsse. Das Geld würde selbstverständlich baldmöglichst wieder zurückbezahlt werden. Zu bemerken ist, dass die Betrüger bei der Gesprächsführung auch per Textnachricht äußerst geschickt vorgehen und bei ihren Opfern gezielt Druck aufbauen. Die Masche erscheint so zunächst glaubhaft und führt zur Überweisung des geforderten Geldbetrags. Auffällig ist in einigen Fällen, dass die Eltern mit „Sie“ angesprochen werden.

Das Polizeipräsidium Unterfranken rät zur Vorsicht

Die Polizei Unterfranken warnt alle Bürgerinnen und Bürger vor dieser Betrugsmasche. Wer solche Nachrichten von vermeintlichen Familienmitgliedern oder nahestehenden Menschen erhält, sollte unter keinen Umständen Geld an ein Bankkonto überweisen - egal ob im In- oder Ausland. Stattdessen sollte versucht werden, dieses oder auch andere Familienmitglieder telefonisch über die bislang bekannte Nummer zu kontaktieren und zunächst über den Sachverhalt zu sprechen. Stellt sich heraus, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt, sollte der Chatverlauf nicht gelöscht und die Polizei verständigt werden.

Kollision im Begegnungsverkehr - Lkw kam in den Gegenverkehr und flüchtet

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Der Fahrer eines Lastwagens ist am Freitagabend auf der Kreisstraße von Aschaffenburg in Richtung Niedernberg zu weit links gefahren und touchierte dabei einen entgegenkommenden blauen VW Golf. Obwohl dabei der Außenspiegel des VW abriss, setzte der Fahrer des Lastwagens seine Fahrt fort.

Der Lkw konnte wie folgt beschrieben werden:

Weißes Führerhaus mit einem grauen Planenanhäger

Blaue oder lila LED-Lampen am Führerhaus

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Ausfall der Ampelanlage - 91-Jähriger missachtet die Vorfahrt

ERLENBACH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Ein 91-Jähriger hat am Freitagmittag die Vorfahrt missachtet und einen Unfall verursacht. Sowohl der Unfallversucher als auch der 37-jährige Fahrer eines Opel Astra kamen in ein Krankenhaus.

Zum Zeitpunkt des Unfalls war an der Kreuzung Berliner Straße und Miltenberger Straße die Ampelanlage außer Betrieb und die Vorfahrt durch Verkehrszeichen geregelt. Gegen 13:15 Uhr missachtete der 91-Jährige mit seinem Ford die Vorfahrt des 37-Jährigen und es kam im Kreuzungsbereich zum Unfall. Der Opel kollidierte dabei frontal mit der Fahrertür des VW. Beide Fahrer erlitten durch den Zusammenstoß schwerere Verletzungen und kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand dem Sachstand nach ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Erlenbach war neben einer Streife der Polizei Obernburg vor Ort und übernahm neben der Verkehrsregelung auch die Säuberung der Unfallstelle.

Mülltonne in Brand gesetzt

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Vor der Turnhalle im Mühlweg ist am Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr eine Mülltonne von einem Unbekannten in Brand gesetzt worden. Noch vor dem Eintreffen von Feuerwehr und Polizei griffen die Flammen auf eine angrenzende Bank über. 10 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Elsenfeld löschten den Brand. Die Polizei Obernburg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und hofft auch auf Zeugenhinweise.

Güterschiff mit nicht zulässigen Scheinwerfern unterwegs

KLINGENBERG AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Auf ein Güterschiff mit eingeschalteten Scheinwerfern ist am Donnerstagabend eine Streife der Wasserschutzpolizei Aschaffenburg aufmerksam geworden.

Da die Scheinwerfer die Nachtbezeichnung des Schiffes überdeckten und in der Lage waren, den Verkehr auf dem Wasser sowie an Land zu blenden, forderten die Beamten den Schiffsführer auf die Scheinwerfer auszuschalten und ermitteln nun wegen eines Verstoßes gegen schifffahrtsrechtliche Vorschriften.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Obernburg am Main:

GROSSWALLSTADT. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist ein in der Buchenstraße 2 geparkter schwarzer 1er BMW an der linken Fahrzeugseite beschädigt worden. Der Schaden in Form einiger Dellen und Kratzer wird sich auf rund 4.000 Euro belaufen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg:

KIRCHZELL. Ein Unbekannter entwendete in der Zeit von Freitag, 27.01.23, bis Donnerstag, 02.02.23, rund 42 Quadratmeter Kupferblech von einem Wasserhochbehälter im Röhrwald.

FAULBACH. Auf dem Edeka Parkplatz ist am Samstagvormittag gegen 10:50 Uhr eine Unbekannte beim Ausparken mit ihrem Pkw gegen einen geparkten Opel Meriva gestoßen. Obwohl sich der Fahrer des Opels im Fahrzeug befand und der Anstoß deutlich zu spüren war, fuhr die Frau einfach weiter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Originalmeldungen des Polizeipräsidium Unterfranken