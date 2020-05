Westerngrund: Stichflamme verletzt Hauseigentümer

Ein 45-jähriger verwendete am Montagmorgen für die Entzündung seines Ofenholzes in Westerngrund Brennspiritus. Durch eine plötzlich auftretende Stichflamme erlitt der Hauseigentümer schwere Brandverletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Kahl: Unfall wegen überhöhter Geschwindigkeit

Auf der St2305 Richtung Alzenau, kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit. Der 58-jährige Fahrer eines Ford Mustangs beschleunigte in einer leichten Rechtskurve zu stark, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam erst in der angrenzenden Böschung zum Stehen. Der Ford musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Unfallschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro, verletzt wurde niemand.