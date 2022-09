Wespennest in Kamin in Krombach: CO-Warner schlägt Alarm

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte beide Bewohner das Gebäude bereits verlassen.

Durch die Feuerwehr wurde ein Trupp unter Atemschutz eingesetzt, um die Konzentration im Gebäude messtechnisch zu erfassen. Hier konnte im Gebäude eine erhöhte Konzentration von Kohlenstoffmonoxid festgestellt und das Gebäude wurde darauf mit einem Überdrucklüfter zwangsbelüftet.

Nach Aussage der Bewohner wurde der vorhandene Holzofen gestern Abend erstmalig in diesem Jahr in Betrieb genommen. Daraufhin wurde auch ein ortsansässiger Kaminkehrermeister zur Einsatzstelle gerufen. Bei der Kontrolle des Kamines wurde festgestellt, dass in einer Reinigungsöffnung im Keller eine Ansammlung von toten Wespen vorhanden waren, welches auf einen Verschluss des Kamines durch ein Wespennetz schließen lässt. Der Kamin wird im Laufe des Tages durch den zuständigen Kaminkehrermeister gereinigt.

Beide Bewohner wurden zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Feuerwehr Krombach war mit 12 Mann und zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Der Einsatzleiter der FF Krombach wurde durch den ebenfalls alarmierten KBI Thoma unterstützt.

Vom Rettungsdienst war ein RTW sowie ein NEF im Einsatz.

Von der Feuerwehr kann über den Zustand der beiden Personen und der Schadenshöhe keine Aussage getroffen werden.

Meldung der Feuerwehr Krombach