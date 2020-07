Wespenangriff verursacht Unfall in Karbach

Der 56-Jährige befuhr mit seinem Toyota Hilux die Staatsstraße 2299 von Zimmern in Richtung Marktheidenfeld, als er nach seinen Angaben dreimal von einer Wespe gestochen wurde und dadurch von der Fahrbahn abkam. Der Wagen krachte in eine Leitplanke, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann konnte sich mit leichten Verletzungen aber alleine aus dem Auto befreien und wurde anschließend nach Erstversorgung ins Krankenhaus Lohr eingeliefert. Der Toyota musste mit wirtschaftlichem Totalschaden abgeschleppt werden. Neben der Beschädigung an der Leitplanke löste sich auch ein Teil der Fahrbahndecke ab. Diese muss erneuert werden. Vor Ort waren die Freiwillige Feuerwehr Karbach und Marktheidenfeld mit jeweils 12 Einsatzkräften. Sie kümmerten sich um die Verkehrsregelung der für 1,5 Stunden gesperrten Staatsstraße sowie um das ausgelaufene Motorenöl. Der Gesamtsachschaden beträgt 15.000 €.

Leicht verletzter Radfahrer unter Alkoholeinfluss in Urspringen

Ein unter Alkohol stehender Radfahrer verletzte sich bei einem Sturz am Mittwoch, gegen 19:00 Uhr, in der Raiffeisenstraße. Einer Polizeistreife fiel ein Radfahrer auf, der mit Schürfwunde am Knie auf der Straße saß. Der 33-Jährige gab an, mit seinem Mountainbike allein beteiligt gestürzt zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille.

vd/Polizei Marktheidenfeld