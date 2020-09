Wespe verursacht Unfall auf A3 bei Hösbach

Der VW kollidierte daraufhin mit dem Skoda Octavia einer 52-Jährigen, der sich zu dieser Zeit auf dem Fahrstreifen neben dem VW befand. Beide Fahrzeugführer konnten ihre Pkws am Pannenstreifen zum Stehen bringen. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt, es entstand ein Sachschaden von ca. 7000 Euro.

Gegenstände aus Fahrzeug gestohlen

Am Freitag, gegen 5 Uhr, schlief ein 39-Jähriger Kraftfahrer im Führerhaus seines, auf der Rastanlage Spessart Süd abgestellten Autotransporter-Anhänger-Gespanns. Er wurde dann von einem Unbekannten geweckt und unter Vorwand ans Heck seines Anhängers gelockt. Anschließend verließ der Unbekannte die Örtlichkeit. Der geschädigte Kraftfahrer bemerkte im Anschluss, dass seine zuvor am Beifahrersitz abgelegte Bauchtasche fehlte. Vermutlich hatte ein zweiter, unbekannter Täter diese unbemerkt, während des Ablenkungsmanövers, vom Sitz genommen. Der Beuteschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Der Täter wird als kräftig, ca. 35 Jahre alt und ca. 190 cm groß beschrieben. Er sprach den Geschädigten in deutscher Sprache, mit ausländischem Akzent an. Die Tatörtlichkeit verließ er mit einem unbekannten Pkw. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter der Telefonnummer 06021/857-2411 zu melden.