Wertvolle Werkzeuge in Schollbrunn gestohlen

In der Zeit von Mittwoch, 19.00 Uhr, bis Donnerstag, 06.35 Uhr, wurde in eine Firma in Schollbrunn eingebrochen. Der oder die Täter durchtrennten die Umzäunung und brachen in die Halle der Firma ein. Dort wurde hochwertiges Werkzeug entwendet. Weiterhin wurde eine größere Menge Dieselkraftstoff aus den Baumaschinen abgezapft. Die Beute wurde mittels tatorteigenen Schubkarren offensichtlich zu einem bereitstehenden Fahrzeug transportiert.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter Tel. 09391/9841-0.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Marktheidenfeld. Unbekannte besprühten die Rückwand eines Geschäftes in der Bronnbacher Gasse im Bereich der Zufahrt zur dortigen Tiefgarage. Bei den Tätern handelt es sich vermutlich um 3 Hauptschüler. Ein Vorname sei auch gefallen. Die Ermittlungen laufen.

Bei Unfallaufnahme alkoholisierte Fahrerin festgestellt

Karlstadt. Am Donnerstag kam es gegen 15:30 Uhr in Karlstadt, an der Kreuzung Ringstr./Eußenheimer Str., zum Zusammenstoß zweier Pkw. Eine 25-jährige Autofahrerin übersah vom Bahnhof kommend, in Richtung Mainkai fahrend, den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 82-jährigen Frau, welche von der Bahnbrücke kommend nach links in die Ringstraße fahren wollte. Bei dem Unfall entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6500.- Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die 82-jährige Frau unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab dann auch einen Wert von 1,52 Promille. Die Frau musste sich einer Blutentnahme unterziehen, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Garagenaußenwand beschädigt und geflüchtet

Retzbach. Im Zeitraum von Montag, 13.02.2023 bis Mittwoch 15.02.2023 wurde in der Bahnhofstraße in Retzbach eine Ecke einer Garage durch ein dort rangierendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Unfallflucht unter Tel.: 09353/97410,

Fußgänger von Pkw gestreift

Karlstadt. Am Donnerstag wurde auf dem Parkplatz an der Gemündener Str. ein 42-jähriger Mann, der dort von seinem Lkw Waren abladen wollte, vom Pkw einer vorbeifahrenden 39-jährigen Frau an linken Unterschenkel gestreift und dabei leicht verletzt.

Bienenstöcke mutwillig zerstört

Zellingen. Im Laufe der letzten Tage wurden zwei auf dem Gelände der Grundschule in der Lerlachstr. in Zellingen aufgestellte Bienenstöcke mutwillig zerstört. Durch den Schaden erfroren zwei Bienenvölker.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Vorfall unter Tel.: 09353/97410.

Trunkenheit im Verkehr

Steinfeld. Am Freitag, 17.02.2023, um 02.00 Uhr, wurde in Steinfeld im Kiefernweg der 28jähriger Fahrer eines Pkws angehalten. Bei der Kontrolle konnte beim Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Eine Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit ergab, dass diese nicht mehr gegeben war. Ein Atemalkoholtest führte zu einem Wert von 0,63 mg/l. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Ihn erwarte ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Wem gehört Fahrrad?

Lohr. Am Donnerstag, 16.02.2023, um 07.50 Uhr, wurde der Polizeiinspektion ein Fundfahrrad angezeigt. Das Pedelec der Marke Fido stand am Bahnhof in Lohr seit drei Wochen an den Bahngleisen. Es kommt als Fundsache zur Stadt Lohr.

Madonnen-Figur beschädigt

Lohr. Zu einer Sachbeschädigung in der Kapelle hinter dem Aloysianum in der Rodenbacher Straße kam es im Zeitraum vom 01.08.2022 bis zum 12.02.2023. In der kleinen Kapelle stand eine Madonnen-Figur. Der oder die Täter zerschlugen die Figur. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Verstoß gegen Jugendschutzgesetz

Lohr. Am Donnerstag, 16.02.2023, um 10.25 Uhr, wurde von der Streifenbesatzung ein 15jähriger am Bahnhof Lohr kontrolliert. Der junge Mann rauchte. Jugendlichen ist das Rauchen verboten. Es wurde deshalb der Tabak sichergestellt und mit Einverständnis der Eltern vernichtet.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Wildunfall

Karsbach. Am Freitag um 07:40 Uhr befuhr ein 59-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2434 von Obereschenbach in Richtung Aschenroth, als ein kreuzendes Reh in die linke Seite seines Pkw BMW rannte. Am Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Sachschaden. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt.



Verkehrsunfall

Burgsinn. Am Donnerstag gegen 15:15 Uhr wollte ein 60-jähriger Autofahrer von der Bahnhofstraße kommend nach rechts in die Mittelsinner Straße abbiegen. Hierzu wartete er verkehrsbedingt an der Einmündung. Gleichzeitig fuhr der 41-jährige Fahrer eines Sattelzuges links neben seinen Pkw. Hierbei schrammte er aus Unachtsamkeit gegen die linke Fahrzeugseite des Pkw Toyota. Die Sattelzugmaschine wurde im Einstiegsbereich beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000,- Euro beziffert.

Der Pkw Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 8.000,- Euro geschätzt.



Fahndung nach Ladendieb erfolgreich

Burgsinn. Am Donnerstag gegen 14:20 Uhr wurde der Polizei ein Diebstahl von 4 Packungen Windeln in einem Lebensmittelmarkt im Birkenweg gemeldet. Vom Täter war lediglich das von ihm benutzte Fahrzeug und das Kennzeichen bekannt.

Im Rahmen der Fahndung im Dienstbereich konnte der Pkw Audi schließlich im Gewerbegebiet Langenprozelten festgestellt werden.

Bei der Durchsuchung von Person und Fahrzeug konnten die 4 Packungen Windeln im Wert von 33,96 Euro aufgefunden und sichergestellt werden. Der 20-jährige EU-Bürger konnte nach Zahlung einer Sicherheitsleistung die Weiterfahrt antreten.

