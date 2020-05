Wertheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Der Mercedes war zwischen 20 Uhr und 8 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße geparkt. In diesem Zeitraum hat der unbekannte Fahrzeugführer vermutlich beim Vorbeifahren oder Ausparken den GLC am linken hinteren Eck gestreift. Der Unfallverursacher ist weitgefahren, ohne sich bei dem Besitzer des Mercedes oder der Polizei zu melden. Der Sachschaden befindet sich auf einer Höhe von 52-76 Zentimeter und wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Wer den Unfall beobachten konnte oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Wertheim, unter der Telefonnummer 09342 91890, zu melden.

stru/Polizei Heilbronn