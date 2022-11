Wertheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Anstatt zu warten oder die Polizei zu rufen, fuhr der oder die Unbekannte einfach davon und hinterließ einen Schaden von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Bad Mergentheim : Auto gegen Gartenmauer gefahren - Zeugen gesucht

Vermutlich beim Wenden hat eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug eine Gartenmauer in Bad Mergentheim beschädigt. Am Samstagmorgen bemerkten die Eigentümer den Schaden an ihrer Grundstücksbegrenzung in der Türkelstraße. Wann der Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand ist nicht genau bekannt. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, oder Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizierevier Bad Mergentheim zu melden.

Bad Mergentheim: An Zigarettenautomat gescheitert - Zeugen gesucht

An einem Zigarettenautomaten in Bad Mergentheim-Dörtel scheiterten Unbekannte in der Nacht auf Samstag. Hinweise erhofft sich das Polizeirevier Bad Mergentheim, nachdem Unbekannte versucht hatten den Zigarettenautomaten in der Wittmannstraße zu öffnen. Wer die Tat beobachtet hat oder etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Bad Mergentheim: Schrauben an Rädern gelockert - Zeugen gesucht

Auf einem Krankenhausparkplatz in Bad Mergentheim löste eine unbekannte Person die Schrauben an einem Vorderrad eines Opels. Am Freitagnachmittag zwischen 13 Uhr und 21 Uhr war der Zafira auf dem Parkplatz in der Uhlandstraße abgestellt. Aufgrund lauter Geräusche bei der Fahrt nach Hause prüfte die 52-Jährige das Fahrzeug und entdeckte die gelockerten Schrauben. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat oder die Tat beobachten konnte, wird gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Bad Mergentheim: Auto gestreift und davongefahren - Wer hat's gesehen?

Einen VW einer 18-Jährigen gestreift und geflüchtet ist ein unbekanntes Fahrzeug am Freitagmittag in Bad Mergentheim. Die junge Frau war mit ihrem Golf Uhrzeit? auf der B290/Herrenwiesenstraße von Edelfingen kommend unterwegs. Nach einem Kreisverkehr fuhr der oder die Unbekannte von der Buchener Straße kommend mit seinem oder ihrem PKW, vermutlich einer weißen Limousine der Marke BMW, in die Herrenwiesenstraße ein. Dabei streifte das unbekannte Fahrzeug den auf der bevorrechtigten Herrenwiesenstraße fahrenden VW der 18-Jährigen. Anstatt sich um den Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern, fuhr der oder die Unbekannte einfach davon. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Angaben zu dem Verursacher oder der Verursacherin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Tauberbischofsheim: Auto beschädigte und geflüchtet - Zeugen gesucht

Einen geparkten Mercedes beschädigte eine unbekannte Person im Verlauf der letzten Woche in Tauberbischofsheim. Von Samstag, den 19. November, bis letzten Samstag, den 26. November, hatte ein 37-Jähriger seinen CLA auf einem Parkplatz an der Straße am Wörth abgestellt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem oder ihrem Fahrzeug beschädigte der oder die Unbekannte den Mercedes. Anstatt sich um den Schaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern oder die Polizei zu rufen, fuhr der Verursacher oder die Verursacherin einfach davon. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf das unbekannte Auto, den Fahrer oder die Fahrerin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

A81/Widdern: Unter Alkoholeinfluss am Steuer - Führerschein weg

Die gesamte Fahrbahn benötigte ein Sprinter laut Zeugenaussagen auf der Autobahn 81 bei Widdern am Samstagmittag. Gegen 13.15 Uhr war der Kleintransporter aufgrund seiner Fahrweise auf seinem Weg in Richtung Würzburg aufgefallen. Bei einer Pause auf der Rastanalage Jagsttal wurden das Fahrzeug und dessen 30-jähriger Fahrer von einer Streife überprüft. Hierbei stellten die Beamten Anzeichen auf Alkoholeinfluss bei dem Mann fest. Ein Alkoholtest ergab 2,2 Promille bei dem 30-Jährigen. Er musste die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein musste er ebenfalls abgeben. Die Fahrt war auf dem Rastplatz für den 30-Jährigen beendet.