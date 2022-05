Wertheim: Zeugen nach Raub gesucht

Der Mann hatte der Frau gegen 23 Uhr in der Wilhelm-Blos-Straße in das Gesicht geschlagen und ihr die Handtasche entrissen. Der Unbekannte soll dunkel gekleidet gewesen sein, etwa 1,85 m groß und eine Kapuze über dem Kopf getragen haben. Er flüchtete in die Richtung eines Gymnasiums. Die 27-Jährige wurde leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt. Das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf

den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.



mkl/Polizei Heilbronn