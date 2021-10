Polizei rettet Hundewelpen bei Tauberbischofsheim

Eine Streife der Verkehrspolizei Tauberbischofsheim hat am Donnerstagnachmittag zwei Hundewelpen an einem Rasthof auf der Bundesautobahn 81 gerettet. Eine Streifenwagenbesatzung beobachtete den Verkehr am Rasthof "Ob der Tauber" zwischen der Anschlussstelle Tauberbischofsheim und der Landesgrenze Bayern, wo gegen 17 Uhr ein VW-Bus auffiel.

In dem mit mehreren Personen besetzten Bus wurde im Kofferraum, zwischen einigen Reisekoffern und Tüten, eine Hundebox entdeckt. Diese war nicht ordnungsgemäß gesichert, obwohl sich in dieser zwei circa zwölf Wochen junge Hundewelpen befanden. Die Box war verdreckt und die beiden Zwergspitze wirkten nicht ausreichend versorgt. Nach Abklärung mit den zuständigen Behörden nahmen die Beamten die Hunde in ihre Obhut und sie wurden am Freitag in das Tierheim Bad Mergentheim gebracht.

Da der Fahrer und Besitzer des VW-Busses im Verdacht steht, die Tiere zum Verkauf nach Deutschland gebracht zu haben, muss er mit einer Anzeige rechnen. Die Polizei warnt Personen, die an einem Kauf von Hunden aus dem Ausland interessiert sind, sich nur an renommierte Züchter zu wenden und sich vorher genau über die Gesamtumstände zu informieren.

Wertheim-Urphar: Lkw von Fahrbahn abgekommen

Wertheim-Urphar. Ein Lastwagen mit Anhänger ist am Mittwochnachmittag in Wertheim-Urphar von der Straße abgekommen und hat die Leitplanke touchiert. Es entstand ein hoher Sachschaden. Der 37-jährige Fahrer des Gespanns fuhr gegen 15 Uhr von Urphar in Richtung Eichel auf der Landesstraße 2310. Zwischen dem Ortsausgang Eichel und der dortigen Schleuse kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Er touchierte die Leitplanke auf einer Länge von 100 Metern. Da der Boden von dem Regen aufgeweicht war, konnte er seinen Laster mit Anhänger nicht sofort wieder auf die Fahrbahn manövrieren. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.500 Euro.

Tauberbischofsheim: Viele Verstöße bei Lkw-Kontrolle auf der A81

Die Verkehrspolizei Tauberbischofsheim hat am Mittwoch auf der Bundesautobahn 81 eine Lastwagen-Kontrolle durchgeführt. Im Zeitraum von 9 bis 12 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamte mehrere Laster zwischen der Anschlussstelle Tauberbischofsheim und der Landesgrenze Bayern. Das Ergebnis der Kontrolle waren zehn Verstöße gegen Sozialvorschriften, das Fahrpersonalgesetz und weitere Ordnungswidrigkeiten.

xere/Polizei Heilbronn