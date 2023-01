Wertheim: Unfall verursacht und geflohen - Zeugen gesucht

Anstatt sich um den verursachten Sachschaden von circa 2.000 Euro zu kümmern oder die Polizei über den Unfall zu informieren, fuhr die Person davon.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Boxberg : Zeugen nach Einbruchsversuch gesucht

Einbrecher versuchten in den vergangenen Tagen in eine Wohnung in Boxberg einzudringen. Die Täter begaben sich in der 10-tägigen Abwesenheit des Bewohners zu dem Gebäude in der Jakob-Reichert-Straße und versuchten gewaltsam die Eingangstür aufzuhebeln. Dies gelang nicht, woraufhin die Unbekannten flüchteten. Insgesamt entstand circa 1.000 Euro Sachschaden. Zeugen, die Angaben zu dem versuchten Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Lauda in Verbindung zu setzen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Heilbronn