Wertheim und Buch: Diebstähle aus Gartenschuppen

Im Zeitraum vom 1. bis 6. September 2021 entwendeten Unbekannte das Diebesgut im Wert von insgesamt circa 2.500 Euro.

In Wertheim wurden aus einer Laube auf einem Gartengrundstück des Kleingärtnervereins "Riedwiesen" eine Motorsense und zwei Benzinkanister gestohlen.

In Buch wurde in der Lindenstraße aus einem Gartenschuppen neben einem Wohnhaus ein Pedelec samt Fahrradschloss geklaut.

Zeugen, die Angaben zu den Diebstählen oder möglichen Tätern machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Flucht nach Unfall

Wertheim. Durch eine unbekannte Person wurde in Wertheim ein parkender Pkw beschädigt. Der Opel stand vom 31. August bis 3. September in der Willy-Brandt-Straße auf dem Parkplatz der Sporthalle und wurde an der vorderen rechten Stoßstange beschädigt.

Zeugen die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten

sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon: 09342 91890, zu melden.

vd/Polizei Heilbronn