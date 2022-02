Wertheim: Sachbeschädigung in Toilettenanlage

Die Täter verursachten diesen zwischen 7 Uhr am Samstag und 7 Uhr am Sonntag. Hiernach sollen noch eine Frau und ein Mann das WC benutzt haben. Diese Personen werden nun als Zeugen gesucht und gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer

09342/91890 zu melden.

Unfallflucht durch großes Fahrzeug in Wertheim: Zeugen gesucht

Wertheim. Das Polizeirevier Wertheim sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochmorgen in Wertheim nach Zeugen. Ein Unbekannter stieß zwischen 8.30 Uhr und 10.30 Uhr mit seinem Fahrzeug gegen einen in der Mühlenstraße in einer Hofeinfahrt geparkten Passat. An diesem entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich daraufhin, ohne sich um die Regulierung der Beschädigungen zu kümmern. Aufgrund des Schadensbildes wird beim Verursacherfahrzeug von einem Lkw oder einem ähnlichen Fahrzeug ausgegangen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem gesuchten Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342/91890 zu melden.

Unfall mit Rettungswagen

Heilbronn/Tauberbischofsheim. Hoher Schaden entstand am Mittwoch in Tauberbischofsheim bei einem Unfall zwischen einem Rettungsfahrzeug und einem Lkw. Der Rettungswagen befuhr gegen 10 Uhr die Mergentheimer Straße stadtauswärts mit eingeschaltetem Blaulicht und Sirene. An der Einmündung zur Bundesstraße 27 kam es zur Kollision mit einem dort abbiegenden Lkw. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt rund 30.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Külsheim: Frau bei Wildunfall verletzt

Eine 48-Jährige wurde am Mittwochabend bei einem Unfall in Külsheim verletzt. Die Frau fuhr gegen 19.30 Uhr mit ihrem Ford Fiesta von Külsheim in Richtung Tauberbischofsheim, als plötzlich ein Wildschwein auf die Straße lief. Sie konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und der Pkw kollidierte frontal mit dem Wildschwein. Das Tier war sofort tot. Die 48-Jährige wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Polizeipräsidium Heilbronn/mm