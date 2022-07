Wertheim: Radfahrer nach Sturz leicht verletzt

Der Mann war mit seinem Pedelec in Wertheim in der Straße "An den Christwiesen" unterwegs und stürzte vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers. Hierbei schlug er mit dem Kopf auf der Straße auf, weshalb er wohl kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte. Er wurde anschließend mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Der Fahrradhelm verhinderte vermutlich schlimmere Verletzungen.

Bad Mergentheim: 10.000 Euro Schaden nach Brand in Pflegeheim

10.000 Euro Schaden war die Folge eines Feuers in einem Pflegeheim in der Würzburger Straße in Bad Mergentheim. Am frühen Sonntagmorgen rückte die Feuerwehr aus, nachdem vermutlich durch einen technischen Defekt ein Brand in dem Heim ausgebrochen war. Ein Rauchmelder warnte die Anwohner zeitnah vor dem Feuer in einem Abstellraum, sodass niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr, welche mit sechs Fahrzeugen und 34 Personen anrückte, konnte den Brand schnell löschen.

Bad Mergentheim: Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Zwei Verletzte und 12.500 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls in Bad Mergentheim am Samstag gegen 12:45 Uhr. Der 32-jährige Fahrer des VW Golf übersah offensichtlich den entgegenkommenden VW T-Roc, als dieser auf einen Parkplatz abbiegen wollte, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Autos kam. Hierbei wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei konnte die eingesetzte Streife Alkoholgeruch bei dem 32-Jährigen feststellen. Ein von dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest zeigte rund 0,4 Promille. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

dc/Polizei Heilbronn