Wertheim: Nach Schlägerei ins Krankenhaus

Der Mann war gegen 1 Uhr mit einem 26- und einem 29-Jährigen vor dem Lokal in der Lindenstraße in Streit geraten. Daraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der der 29-Jährige seinen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht schlug. In das daraus resultierende Gerangel griff dann der 26-Jährige ein und schlug ebenfalls auf den 42-Jährigen ein. Auch Stühle und Gläser flogen im Verlauf des Streits. Rettungskräfte brachten den 42-Jährigen in ein Krankenhaus.

Wertheim : Einbruch in Wohnhaus

Ohne Beute flüchteten Einbrecher am frühen Sonntagmorgen von einem Tatort in der Rechten Tauberstraße in Wertheim. Der oder die Täter hatten gegen 1.20 Uhr ein Reihenhaus betreten und im Inneren versucht, in mehrere Wohnungen einzudringen. Die Täter scheiterten an der Eingangstüre zu einer der Wohnungen und öffneten eine zweite gewaltsam. Vermutlich weil der Bewohner des Appartements zu Hause war und den oder die Einbrecher störte, flüchteten diese ohne Diebesgut.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

vd/Polizei Heilbronn