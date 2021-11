Wertheim: Mit knapp 1,5 Promille Auto gefahren

Gegen 3.15 Uhr wurden der Mann und der VW Touran durch Polizeibeamte kontrolliert. Dabei nahmen sie Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Ein Test ergab knapp 1,5 Promille. Die Fahrt des Mannes war damit beendet und er musste in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Dem 24-Jährigen wurde in der Nacht noch die Fahrerlaubnis entzogen. Der Mann muss sich nun wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten.

Wertheim. Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Freitag mit einem Fahrzeug einen in Wertheim geparkten Pkw. Die Person touchierte zwischen 10.30 Uhr und 14.15 Uhr mit ihrem Wagen den auf dem Parkplatz eines Outletgooglecenter in der Straße "Almosenberg" einen abgestellten Mercedes. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin fuhr nach dem Zusammenprall davon und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefonnummer 09342 91890, zu melden.

vd/Polizei Heilbronn