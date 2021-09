Wertheim: Kollision an der Ampel - drei Verletzte

Bei einem Unfall auf der Bestenheider Landstraße in Wertheim wurden am Montagnachmittag zwei Autofahrerinnen und ein Autofahrer verletzt. Die 18 Jahre

alte Lenkerin eines VW Golfs fuhr um kurz nach 16 Uhr von Grünewört in Richtung Wertheim, als sie an einer roten Ampel mit dem stehenden Opel Corsa einer 20-Jährigen kollidierte. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den davor haltenden Audi eines 48-Jährigen geschoben. Alle drei Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und von Rettungskräften behandelt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 11.000 Euro.

mkl/Polizei Heilbronn