Wertheim: Geldbeutel gestohlen und Geld abgehoben

Zwischen 14.30 Uhr und 15.05 Uhr saß eine 64-Jährige mit ihrem Lebensgefährten im Außenbereich einer Gaststätte in der Straße "Neuplatz". Hier nahmen Diebe den Geldbeutel aus der Handtasche der Frau. Diese hing während des gesamten Aufenthalts an ihrem Stuhl. Im Anschluss begaben sich die Täter zu einer Bank in der Friedrichstraße und hoben einen vierstelligen Bargeldbetrag von dem Konto der 64-Jährigen ab. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 918927, zu melden.