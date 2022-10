Wertheim: Geld an WhatsApp-Betrüger überwiesen

Eine bislang unbekannte Person kontaktierte am Donnerstagmittag gegen 14 Uhr eine 82-jährige Frau aus Wertheim via WhatsApp und gab sich als deren Tochter aus. Die Person bat im weiteren Verlauf des Chats um die Überweisung einer Rechnung. Die Frau überwies die Rechnung im vierstelligen Bereich auf ein Konto, zu dem die Daten ebenfalls per WhatsApp von der angeblichen Tochter übersandt wurden. Als sie den Betrug bemerkte, tätigte sie keine weiteren Überweisungen mehr und wandte sich an die Polizei.

Das Polizeipräsidium Heilbronn warnt vor diesen und weiteren Betrugsmaschen, die über das Telefon begangen werden. Seien Sie skeptisch, wenn eine Ihnen nicht bekannte Telefonnummer eine Nachricht schreibt. Wenn sich beispielsweise jemand als Verwandter ausgibt, dann sollte man mit dem "echten" Sohn, Enkel oder der Tochter auf andere Weise in Kontakt treten. Dies kann über Angehörige erfolgen oder über die Telefonnummer, die der Person schon bekannt ist. Es sollte nicht die angeblich neue Telefonnummer (also die Nummer des Betrügers) gewählt werden.

Farbschmierereien an Kirche - Polizei sucht Zeugen





Wertheim. Einen Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro verursachten bisher Unbekannte in der Nacht von Mittwoch am Donnerstag an einer Kirche in der Bismarckstraße in Wertheim. Der oder die Täter besprühten die Kirche mit diversen Schriftzügen und Formen. Hierzu benutzten sie vermutlich blaues Lackspray. Eine Spur der blauen Farbe konnte durch die eingesetzten Polizisten von der Kirche aus bis zum Bahnhof verfolgt werden. Hier wurden viele kleine Farbsprühstöße auf Geländern, Hecken, Laternenmasten und dem Gehweg festgestellt. Der letzte Sprühpunkt befand sich auf einem Briefkasten am Busbahnhof Wertheim.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Schmierfink geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, in Verbindung zu setzen.

