Wertheim: Fahrzeugbrand - 2.000 Euro Schaden

Beim Abstellen seines Fahrzeugs auf der Luisenstraße gegen 18.45 Uhr bemerkte ein 21-Jähriger aufsteigenden Rauch aus dem Motorraum. Vermutlich durch einen technischen Defekt war der Motorraum in Brand geraten. Das Feuer konnte gelöscht werden. Durch die Flammen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die beiden Insassen blieben unverletzt.

Farbschmierereien an Hochhaus - Polizei sucht Zeugen

Wertheim. Ein Hochhaus in Wertheim-Wartberg war das Ziel eines oder einer Unbekannten am vergangenen Wochenende. Der Täter oder die Täterin beschmierte die Fassade des Hochhauses zwischen Samstag und Sonntag mit grüner, roter und weißer Farbe. Die Person hinterließ einen Schaden von etwa 500 Euro an dem Gebäude im Salon-de-Provence-Ring.





Zeugen, die die Tat beobachten konnten, oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Polizeimeldungen Kreis Main-Tauber